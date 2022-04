Dérbi: Sporting acusa Benfica de "criar mais um caso" e deixa críticas à Liga

O Sporting emitiu esta quarta-feira um comunicado a propósito do dérbi com o Benfica, em que acusa o rival, no âmbito da venda de bilhetes, de não querer cumprir o que exigido na 1.º volta.O clube leonino recorda o que sucedeu no jogo da Luz e considera que fica por "demais evidente que a única motivação da Benfica SAD era impedir o apoio por parte dos nossos adeptos, como agora é criar mais um caso, não aceitando um procedimento imposto por si na primeira volta".O Sporting deixa críticas à Liga: "Também fica claro que quem deve arbitrar estas divergências, não pode permitir o livre arbítrio das decisões relacionadas com a presença dos adeptos, independentemente da sua preferência clubística."E conclui: "Tal como é seu apanágio, a Sporting SAD tenta apenas ganhar dentro de campo, sem nunca tentar auxílios externos para tal e, por essa razão, vai entregar os bilhetes no mesmo modelo que faz para todos os outros clubes. Não pode, porém, deixar de salientar os reais motivos que estão por trás das decisões da Benfica SAD e a parcimónia que a Liga adoptou nesta questão. É a segunda vez que a Liga permite que o Benfica seja um caso de excepção do futebol português."A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD, doravante Sporting SAD, informa que em plenas Jornadas Anuais da Liga assistimos a mais uma jornada onde fica por demais evidente que na primeira volta a Benfica SAD tinha única e exclusivamente o intuito de impedir que os adeptos leoninos não assistissem ao Benfica-Sporting.Recordemos que no jogo da primeira volta, no estádio da Luz, em face da imposição unilateral da Benfica SAD em apenas ceder bilhetes aos adeptos da Sporting SAD ao abrigo de um procedimento ilegal e contrário à regulamentação vigente – designadamente, condicionando a emissão dos títulos (incluindo para fora da ZCEAP) à partilha e ao tratamento de dados pessoais desses adeptos sem qualquer fundamento ou consentimento dos visados – foi conseguido um acordo entre as 3 partes, Sporting SAD, Benfica SAD e Liga Portugal, que obviamente pressupunha, pelo menos para quem age de boa fé, que o mesmo acordo seria aplicado na segunda volta.Perante a proposta de celebração do mesmíssimo acordo para o encontro da segunda volta a Benfica SAD recusa-se a cumprir o que exigiu à Sporting SAD na primeira volta, não tendo empenhado esforços no sentido de disponibilizar a plataforma que a Sporting SAD disponibilizou em estrito cumprimento do RGPD e das normas vigentes.Fica, por isso, por demais evidente que a única motivação da Benfica SAD era impedir o apoio por parte dos nossos adeptos, como agora é criar mais um caso, não aceitando um procedimento imposto por si na primeira volta.Também fica claro que quem deve arbitrar estas divergências, não pode permitir o livre arbítrio das decisões relacionadas com a presença dos adeptos, independentemente da sua preferência clubística.Tal como é seu apanágio, a Sporting SAD tenta apenas ganhar dentro de campo, sem nunca tentar auxílios externos para tal e, por essa razão, vai entregar os bilhetes no mesmo modelo que faz para todos os outros clubes. Não pode, porém, deixar de salientar os reais motivos que estão por trás das decisões da Benfica SAD e a parcimónia que a Liga adoptou nesta questão. É a segunda vez que a Liga permite que o Benfica seja um caso de excepção do futebol português.