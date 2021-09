«Derrota do Sporting? São as dores do crescimento»

No regresso à Liga dos Campeões, o Sporting acabou derrotado por 5-1. Uma entrada negativa no encontro comprometeu o plano de jogo dos leões, já que se encontraram a perder por 2-0 logo aos dois minutos. A reação leonina surgiu mas, no entanto acabou por ser demasiado frágil face ao poderio ofensivo do Ajax. Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a partida.





Bessone Basto, antigo atleta

"Às vezes preciso perder para ganhar experiência. São as dores do crescimento. Quando as coisas começam a correr mal e a experiência não é muita... Mas sei que estas derrotas são um salto. A equipa vai arrefecer a cabeça e com o Estoril já vai ser outra".





"É uma entrada com dois pés esquerdos. Este resultado não condiz nada com o valor atual do Sporting, mas até pode ser uma derrota que venha a abrir outros horizontes. O Sporting tem de recompor-se e ter outra postura e capacidade de gestão"."O Sporting não merecia isto depois da última época de gala. Parece que acusou muito a pressão de jogar esta competição. Muito Ajax para zero Sporting. No entanto, o caminho será este: ir conquistando espaço e melhorar de jogo para jogo".