Dias Ferreira arrasa arbitragem e antecipa dérbi com Benfica: «Com esta ladroagem na arbitragem não vale a pena...»

Ainda na ressaca da derrota do Sporting na visita ao Marítimo e quando nos aproximamos do dérbi diante do Benfica, José Dias Ferreira veio a público condenar o que considera ser uma arbitragem prejudicial para com o clube de Alvalade. Em declarações à TSF, o antigo dirigente dos verdes e brancos analisou aquela que considerou ser uma atuação infeliz de Hélder Malheiro no Funchal, ao ponto de admitir que não espera algo muito diferente perante o Benfica."Não estou muito confiante e não é por causa da equipa. Quem vê o jogo com o Marítimo não fica muito confiante. Com esta ladroagem na arbitragem não vale a pena fazer grandes perspetivas", confessou Dias Ferreira, antes de reiterar as críticas a Hélder Malheiro pelo desempenho na derrota (0-1) leonina na Madeira."Só um cego é que não vê que o Sporting foi prejudicado. Se fosse com o Benfica, a comunicação social estava toda desesperada e aos gritos. Como é o Sporting, não tem força hoje em dia. Somos roubados a torto e direito por um qualquer senhor chamado Hélder Malheiro. Chega ali para decidir o resultado e acabou, mais um VAR que deve ser tão bom como ele", garantiu, sem deixar de declarar a sua confiança na equipa técnica do Sporting, apesar deste desaire. "Mantenho a confiança no treinador. Claro. Não tem culpa nenhuma. Coitado do homem. Já nem fala nos árbitros."Em última análise, Dias Ferreira desejou que exista inclusive uma intervenção das autoridades judiciais em relação ao assunto em questão no encontro do Sporting. "A arbitragem só vai mudar com o Ministério Público ou com a Polícia Judiciária. Até lá, não vale a pena", concluiu.