Dias Ferreira e as queixas do Benfica sobre o jogo do Sporting: «Armam-se em calimeros»

Dias Ferreira, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e ex-candidato à presidência dos leões, respondeu às queixas do Benfica. Ontem, depois da vitória leonina sobre o Paços de Ferreira, em Alvalade, por, o clube da Luz deixou críticas ao penálti que originou o primeiro golo dos campeões no jogo."Antigamente, quando o Benfica ganhava fazia uns fóruns, uns congressos, ou lá o que era, sobre a forma de se diferenciar de tudo e de todos no futebol. Era o discurso oficial e público, fizeram esse congresso para os quadros. E tinha um tema na comunicação social e uma cartilha com os seus elementos, mas isso acabou. Acabou porque foi descoberto o que havia, com os emails, etc. Agora, para tentar fazer esquecer isso tudo armam-se em calimeros e estão sempre a falar nessa situação, que são prejudicados pelos árbitros, etc. É um problema deles, eles que resolvam", atirou Dias Ferreira, em declarações à Antena 1.E deixou um conselho ao rival da Segunda Circular: "Se calhar o que resolve é ter um treinador e andar a deixar correr que vem outro... O Sporting já tem muito disso, há muita experiência acumulada sobre esse aspeto e temos de distinguir o que é culpa nossa e o que é culpa dos outros. Não sei do que é que o Benfica tem a reclamar sobre ontem, só se for pelo amarelo ao Palhinha, que não houve falta nenhuma, ou o amarelo ao Gonçalo Inácio, em que também não houve falta. Se é isso que prejudica, vou ali e já venho..."Dias Ferreira falou também dos assobios que se ouviram em Alvalade. "Na altura em que se ouviram os assobios e que o Rúben Amorim fez as alterações, parecia que o Sporting estava a dormir. De repente acordou com os novos jogadores, que deram outra dinâmica e o Sporting podia ter marcado dois ou três golos. Os sócios tiveram ansiedade."O Sporting tem agora 9 pontos de diferença para o Benfica. "O fim de semana seria melhor se o FC Porto perdesse com o Santa Clara. Mas não podemos ter tudo... Preferia a derrota do FC Porto do que a do Benfica. Paciência, aconteceu assim..."