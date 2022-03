Diego Alonso chama Ugarte à seleção do Uruguai

Manuel Ugarte se suma mañana al plantel de la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ATDfRX7CCf — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 22, 2022

O médio leonino Ugarte foi esta terça-feira chamado de urgência por Diego Alonso, selecionador do Uruguai, para a dupla-jornada que a celeste vai disputar com o Peru (dia 24) e Chile (dia 29), determinante para a qualificação para o Mundial'2022.Num dia em que se soube que Matías Vecino, centrocampista do Inter, testou positivo à covid-19, o treinador optou por convocar, primeiro, Fabricio Díaz, jogador do Liverpool Montevideo, anunciando horas depois o atleta do Sporting.Ugarte, recorde-se, tinha sido pré-selecionado, mas acabou por ficar de fora da lista final. Chega, segundo o comunicado, esta quarta-feira a Montevidéu, juntando-se ao colega Coates e ao benfiquista Darwin.