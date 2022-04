Diego Calai e o jogo com o D. Kiev: «Vão tentar alcançar no campo uma vitória para o povo ucraniano»

Diego Calai, à partida para a Roménia, abordou o jogo com o Dínamo Kiev relativo aos oitavos-de-final da Youth League (quinta-feira, 13 horas) e colocou de parte a possibilidade dos leões poderem encontrar um adversário fragilizado."Eu acredito que nos vamos encontrar com um Dínamo Kiev bastante motivado; eles vão tentar alcançar no campo uma vitória para o povo ucraniano. No entanto, da mesma forma que os jogadores do Dínamo têm as suas motivações, a nossa equipa também tem as suas", afirmou o guarda-redes que também comentou a importância simbólica do regresso de uma equipa ucraniana às competições: "No Sporting acreditamos nos nossos valores. Nós sabemos que é um momento complicado por tudo o que está a acontecer no Mundo, mas não nos podemos deixar afetar no jogo pelo lado sentimental. Nós sabemos do peso deste jogo e dos valores que esta competição tem. O Dínamo Kiev tem vindo a fazer uma grande prova, falou-se muito sobre a possibilidade do jogo não ser realizado, e isso faria com que o Sporting passasse à fase seguinte. Contudo, isso não seria justo e fico muito feliz por o jogo se realizar. Nós vivemos para isto, o futebol está nas nossas veias".Titular em todos os jogos da fase de grupos, o jovem também destacou a evolução que a Youth League tem proporcionado à equipa de Sub-19. "Nesta competição estão as melhores equipas do Mundo, não existem jogos fáceis, e temos de ter noção que vai ganhar a equipa que apresentar os melhores processos dentro de campo, a que estiver mais concentrada, e a que for mais forte mentalmente. Creio que isso fará a diferença neste jogo", acrescentou o jogador que não quer ouvir falar num eventual dérbi com o Benfica na próxima fase: "A nossa cabeça está no jogo com o Dínamo Kiev. Depois de sabermos o resultado poderemos falar disso, mas agora estamos 100% focados no Dínamo".