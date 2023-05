Diego Callai, Daniel Bragança e Essugo entregaram diplomas no Pólo EUL

O guarda-redes Diego Callai, assim como os médios Daniel Bragança e Dário Essugo estiveram na tarde desta quarta-feira, no Pólo EUL (Estádio Universitário de Lisboa), a entregar diplomas aos jovens da formação dos leões que integram o Quadro de Mérito e Distinção Esforço e Dedicação, numa avaliação referente ao segundo período do ano escolar.À semelhança do que aconteceu o ano passado, o Sporting quis valorizar o desempenho escolar dos petizes, procurando, vinca na notícia publicada nas suas plataformas oficiais, "premiar os mesmos com estes momentos de partilha e comunhão com jogadores do futebol profissional".Os três futebolistas supracitados passaram, recorde-se, pelo referido Pólo EUL.