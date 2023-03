Diego Callai e o encontro com o Liverpool: «Estamos confiantes que vamos ganhar este jogo»

Sporting e Liverpool vão discutir amanhã, às 13 horas, em Alcochete, uma vaga nas meias-finais da Youth League. Diego Callai foi o jogador escolhido para fazer a antevisão do jogo, e garantiu que os leões partem "confiantes" para este embate."Esperamos um Liverpool muito consistente e com muitas ganas de passar às meias-finais. Na última edição da prova não o conseguimos fazer, mas estamos confiantes que vamos ganhar este jogo. Como é casa esperamos que os adeptos estejam presentes pois dão-nos muita força, mas temos de estar preparados para jogar em qualquer campo", afirmou o guardião que evitou usar a eliminação do FC Porto às mãos dos ingleses na fase anterior para fazer comparações: "Eu sempre digo que cada jogo conta a sua história, o Liverpool-FC Porto teve a sua história, e o nosso jogo vai ter a sua. O Liverpool é uma equipa muito competitiva e muito aguerrida, são muito fortes fisicamente e vai ser fundamental a forma como entrarmos em campo, e certamente vamos estar no melhor das nossas capacidade dentro do plano de jogo do míster".Na terça-feira, Rúben Amorim vai estar na bancada do Estádio Aurélio Pereira, e o jovem guardião reconhece que a presença do técnico será uma "força extra", mas também garante que nenhum jogador vai pensar nisso. "Estamos focados com o que se passa lá dentro e em dar o nosso melhor frente ao Liverpool. Nós encontramo-nos muito motivados, e todos queremos participar nesta competição pois estão aqui presentes as melhores equipas do Mundo".Após ter estado no banco no jogo com o Boavista devido à lesão de Adán, o jovem reconheceu que gostou da experiência, mas lembra que ainda tem um longo caminho a percorrer. "É sempre muito bom viver estas experiências, e é ainda mais especial por estar lá dentro. Sou muito jovem e estou a preparar-me. O meu foco é o trabalho e no jogo com o Liverpool. Como vimos no último jogo, o Fatawu fez uma grande exibição e foi chamado pelo mister para jogar na equipa principal, e esse é o objetivo da Academia do Sporting, preparar jogadores para o plantel principal. Todos trazemos experiências para dentro do campo e eu, naquilo que puder, vou estar sempre presente", concluiu.