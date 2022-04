Diego Callai renova com o Sporting

O Sporting oficializou a renovação de contrato com Diego Callai, guarda-redes de 17 anos que é habitual titular da equipa B e presença assídua nos treinos do plantel principal. "Sempre acreditei que tudo era possível. Há uma frase do meu pai que guardo muito para mim: o limite para nós é o céu", atirou, após ter colocado o preto no branco."Estou muito feliz por renovar o meu contrato com este grande clube, já são muitos anos de Leão ao peito. Quando assinei o meu primeiro contrato profissional referi que tinha subido mais um degrau e, com certeza, hoje é mais um passo na direcção certa", acrescentou Callai, que está a cumprir a sétima temporada com a camisola verde e branca.Instado a puxar a cassete atrás, desde que chegou à Academia de Alcochete, então em 2015, o guardião garante que vai "lembrar para o resto da vida" a conquista da Taça da Liga em janeiro último - esteve envolvido na comitiva que Rúben Amorim levou para Leiria - e recorda outros "momentos incríveis": "Pude ver todas as rotinas que têm antes do jogo e a comemoração foi fantástica, num ambiente incrível. Quero voltar a ter essas experiências muitas mais vezes e temos de lidar com essas subidas de forma natural, respeitando sempre o processo na formação. Temos de trabalhar, porque sabemos que assim seremos reconhecidos, sempre que nos dedicarmos ao máximo no trabalho diário".Apesar da sua juventude, Callai tem recolhido a confiança da equipa técnica liderada por Amorim e destaca, também, o importante papel de Adán. "O Adán não só como profissional, mas também como pessoa é incrível. Passa-me sempre conselhos, fala muito comigo e é alguém com muita experiência. É um profissional fantástico e a pessoa ideal para me passar o que preciso para melhorar dentro e fora de campo", frisou, rematando com promessas aos sportinguistas: "De mim podem esperar uma pessoa cem por cento dedicada para defender as cores deste clube. Agradeço a todos os que fizeram parte deste processo e isto é apenas o começo, ainda há muito por vir. O limite é o céu e, tal como eu, todos sonhamos em ser profissionais do Sporting Clube de Portugal. Trabalhamos todos os dias para isso e com a dedicação no máximo pode acontecer".