Diego Coxi assina contrato de formação com o Sporting: «Comecei na escola, a bater bolas na parede»

"Quero dizer aos sportinguistas que vou sempre orgulhar a camisola e continuar a trabalhar". Foi desta forma que Diego Coxi se 'anunciou' aos adeptos. O Sporting anunciou esta terça-feira ter assinado um contrato de formação com o jovem Diego Coxi, de apenas 14 anos, que não poderia estar mais satisfeito com o momento na carreira."Estou muito feliz por ter assinado o meu primeiro contrato com o Sporting, é um orgulho. Agora quero continuar a trabalhar para alcançar mais objetivos", explicou à televisão do clube, dando conta de como começou no desporto-rei: "Comecei na escola, a bater bolas na parede, e fui gostando. Primeiro estive no CDR Fogueteiro e já com sete anos vim para o Sporting".Coxi é internacional português sub-15 e vai na sexta temporada de leão ao peito. "A minha referência é o Gonçalo Inácio pois é agressivo e inteligente na abordagem ao jogo", garantiu o central de posição.