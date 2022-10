Dier 'apanhado' a ver os miúdos do Sporting a brilhar contra o Tottenham

Presença especial no relvado do centro de treinos do Tottenham, em Enfield, onde os leões de Filipe Çelikkaya bateram os spurs por 2-1 , na 5.ª jornada do Grupo D da Youth League: falamos de Eric Dier, defesa dos spurs, mas também ex-leão, que não quis perder pitada, aproveitando a presença no local, onde a formação de Antonio Conte está a estagiar antes de encontrar a de Rúben Amorim.De capuz, o internacional inglês, de 25 anos, esteve atento ao terceiro triunfo dos verdes e brancos nesta edição da prova, determinante para segurarem o primeiro posto, embora com os mesmos 11 pontos que o Eintracht Frankfurt, que também esta quarta-feira venceu, mas o Marselha, por 2-0.É contra os alemães que os leões decidirão se passam em primeiro, diretamente para os oitavos-de-final, ou se vão ao playoff de acesso a essa fase, dado que já não é possível descerem para terceiro (o Tottenham tem 3 pontos e o Marselha 2). Dia 1 de novembro, em Alcochete, as duas equipas defrontam-se às 15h00.Regressando a Dier, recorde-se que rumou ao Tottenham em 2014, por 5 milhões de euros, mantendo sempre demonstrações públicas de afeto ao Sporting e à sua formação, à qual deu uma palestra no final da última temporada - recorde esse dia aqui . O defesa entrou na Academia em 2003 e ali cresceu, apesar de uma pequena passagem pelo Everton entre 2011 e 2012, por empréstimo.