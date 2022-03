Dier e o Sporting campeão: «Está numa posição mais difícil agora, mas no futebol tudo é possível»

Eric Dier revelou que continua a acompanhar alguns jogos da Liga Bwin e deixou a garantia de que os jogadores do Sporting vão lutar até ao fim para revalidar o título de campeão esta época."Sporting campeão? Está um bocado diferente do ano passado, está numa posição mais difícil agora, mas no futebol nunca se sabe, tudo é possível. Tenho a certeza que vão lutar até ao fim. Estão a ter uma época muito boa, passaram a fase de grupos da Champions e depois enfrentaram uma grande equipa como o Man. City. Foi muito difícil, mas tiveram uma boa época e vão lutar até ao fim", começou por dizer em entrevista à Sport TV, assumindo ainda acompanhar o amigo Jan Vertonghen."Vejo [o Sporting] sempre que posso e também vejo muitos jogos da Liga portuguesa. Tenho amigos a jogar em várias equipas, como o Vertonghen que estava aqui e está no Benfica. Por isso às vezes vejo os jogos dele, mas é difícil para mim vê-lo com a camisola do Benfica", confessou entre risos.O antigo defesa do Sporting abordou ainda o período em que trabalhou no Tottenham com Nuno Espírito Santo, a quem deixou elogios. "Foi uma boa experiência para mim. Tenho ligações a Portugal e trabalhar com um treinador português é sempre especial para mim. Foi uma experiência boa, infelizmente não correu como queríamos, mas espero que consigamos sair com uma experiência, seja boa ou menos boa. Gostei de trabalhar com ele e aprendi muitas coisas", revelou Dier, que comentou ainda a situação atual dos Spurs na Premier League, eles que lutam por um lugar no top-4."Está a ser muito difícil. Estamos a lutar com equipas muito boas e que também querem o mesmo, temos de ter confiança no nosso trabalho e no que temos feito. Estamos confiantes e num bom momento para nós. O mais importante é dar tudo nestes últimos 9 jogos para conseguir o objetivo", frisou, alertando ainda para o facto de o Newcastle, próximo adversário no campeonato, ser um clube que "mudou muito" desde a última vez que se defrontaram e ter "vários jogadores novos que estão num bom momento".