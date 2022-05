Diferendo entre Sporting e Rafael Leão: audiência novamente adiada

O Tribunal de Milão voltou a adiar a audiência relativa ao diferendo entre o Sporting e Rafeal Leão, para data ainda por definir - ao que tudo indica, terá lugar entre o final deste mês e o início de junho.Comoadiantara, a sessão estava agendada para esta terça-feira, depois de ter sido pela primeira vez adiada a 7 de abril, e chegou a iniciar-se. No entanto, o juiz acabou por a prorrogar, uma vez que terá de analisar alguma documentação entregue pela defesa do ex-jogador do Sporting, atualmente no Milan.O internacional português, que rescindiu contrato unilateralmente com o Sporting em 2018, contesta a penhora de parte do ordenado, numa ação de execução para fazer valer os 16,5 milhões de euros a que os leões têm direito, por determinação do TAD – com juros, já ronda os 20 M€.Em fevereiro, e comoadiantara, o TAS considerou o Lille, ex-clube de Leão, solidariamente responsável pelo pagamento à SAD.