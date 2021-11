há mais de meia hora na fila e continua assim, com centenas de pessoas à frente. @Sporting_CP o que se passa no acesso a alvalade é uma vergonha é um problema saúde pública à espera de acontecer. pic.twitter.com/mKoFJelUrG — Pedro Sales (@pedro_sales) November 28, 2021

Muitos adeptos do Sporting estão a encontrar dificuldades para entrarem no Estádio José Alvalade para o jogo com o Tondela.No momento do apito inicial, a lotação rondaria ainda os 70% e eram muitos os simpatizantes leoninos que aguardavam ainda à entrada do recinto, fazendo questão de demonstrar o seu desagrado através das redes sociais.