Dinamarqueses garantem que o Midtjylland rejeitou 4M€ do Sporting por Diomandé

Ousmane Diomandé está a ser seguido com atenção pelo Sporting, tal como Record noticiou , e da Dinamarca surgem informações de que o interesse poderá ter ido mais além. O portal 'Tipsbladet' adianta que os leões terão feito chegar ao Midtjylland uma proposta de 30 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 4 milhões de euros) pelo passe do central, emprestado esta temporada ao Mafra.Os dinamarqueses terão recusado a oferta pelo jovem costa-marfinense, de apenas 19 anos, que esta temporada tem dado nas vistas na Liga Sabseg. Contudo, de acordo com a mesma fonte, poderá surgir uma proposta melhorada nos próximos dias.O central Diomandé soma um golo e em 15 partidas em 2022/23 e não é apenas o Sporting que está interessado no jogador que o Midtjylland contratou em janeiro de 2022 até 2026 e que não fez qualquer encontro oficial pela primeira equipa da turma dinarmaquesa.Como adiantou o nosso jornal, o Mafra já dá o jogador como perdido na reabertura de mercado, seja para rumar a Alvalade ou a outro destino.