Diogo Abreu oficializado no Sporting: «Espero dar muitas alegrias aos sportinguistas»

Diogo Abreu foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Sporting. O médio, ex-FC Porto, assinou contrato válido até 2027 e fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros."Estou muito feliz por estar no Sporting. Prometo dar o máximo e espero dar muitas alegrias aos sportinguistas", disse o jogador de 2019, aos meios de comunicação do clube."É um passo em frente na minha carreira e quero aproveitar ao máximo. Vou trabalhar todos os dias para ser sempre melhor. Sinto-me muito feliz por estar aqui", reforçou, descrevendo-se como "um jogador com golo". "Gosto de ajudar a equipa, trabalho em função da equipa. Sou, acima de tudo, um jogador que quer ganhar".Comoadiantara, o criativo já trabalha com as cores do Sporting, ao serviço da equipa B, e pode ainda vir a ser observado por Rúben Amorim durante a pré-época.