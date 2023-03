Diogo Cabral renova contrato com o Sporting até 2026

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com mais um dos elementos da formação, neste caso Diogo Cabral, jovem avançado que tem vindo a ser um dos destaques ao serviço da equipa B e da formação na Youth League ao longo desta temporada. Tal como havia avançado no passado dia 3 de fevereiro , o acordo para a extensão do vínculo do extremo de 19 anos estava selado, restando só a oficialização do novo contrato, a qual surge agora.Em final de contrato com os verdes e brancos, Diogo Cabral assina desta feita até junho de 2026, mostrando-se satisfeito por continuar a alinhar pelo emblema de Alvalade. "Estou muito contente pela renovação, que significa que o Sporting acredita em mim e que o meu trabalho está a corresponder", começou por dizer o extremo, em declarações à Sporting TV, destacando: "Estou em casa, sinto-me bem aqui e satisfeito com a confiança que o clube deposita em mim."No Sporting desde 2015/16, Diogo Cabral leva esta época 19 partidas realizadas pela equipa B dos verdes e brancos, além de outros oito encontros na Youth League, nos quais regista um golo e duas assistências que ajudaram na caminhada dos leõzinhos rumo à 'final four' da competição.O avançado, que recuperou no início de época de uma lesão na qual louvou a ajuda do clube - "Não foi fácil, mas o Sporting ajuda-me sempre a ultrapassar todas as dificuldades para ser melhor jogador e melhor pessoa", referiu -, aponta ainda à chegada à equipa principal no futuro de leão ao peito, sendo que tem Edwards como uma referência. "Marcus Edwards é o jogador com quem sou mais parecido, gosto muito dele, da forma como jogo no um para um e como desequilibra nas alas e no meio", concluiu.