Diogo Martins assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting anunciou uma nova cara para a formação, neste caso Diogo Martins, avançado de 15 anos que assinou um contrato de formação com o emblema de Alvalade. Depois de ter alinhado pelo Belenenses e Benfica, o jovem avançado admitiu que se trata de um sonho o novo capítulo na carreira, desta feita na Academia de Alcochete."Assinar pelo Sporting era um sonho que tinha. É um sentimento especial e que só o coração sente. Decidi mudar para onde me sentia mais confortável", confessou, em declarações aos meios do emblema leonino, o jogador que tem Pote como referência, além de Cristiano Ronaldo e até... Pablo Sarabia. "O meu objectivo para estes próximos anos no Sporting CP é marcar muitos golos e tornar-me um grande jogador nesta casa, pois é um grande orgulho poder representar este clube."Além disso, Diogo Martins não esqueceu a aposta feita pela estrutura bem como Rúben Amorim nos talentos da formação do Sporting. "O mister Rúben Amorim aposta muito nos jovens, temos agora, por exemplo, o Rodrigo Ribeiro ou o Dário Essugo. Há mesmo muitos jovens a subirem à equipa principal. Tem-se visto isso nos últimos anos e há grandes jogadores que cresceram aqui e que o Sporting mostrou ao mundo. Inspiro-me neles e eu também vou trabalhar para lá chegar", sublinhou.