Diogo Nascimento oficial no Sporting: «Quero aproveitar ao máximo cada segundo»

O Sporting oficializou esta terça-feira a contratação de Diogo Nascimento. Comoantecipou, o ponta-de-lança, de 18 anos, chega emprestado pelo Alverca, por uma época."Sinto muita felicidade e orgulho por ter a oportunidade única e fantástica de representar este clube. Vou fazer tudo para estar à altura do Sporting e, acima de tudo, quero trabalhar ao máximo para ajudar", disse o jogador, em declarações aos meios leoninos.Após duas temporadas no Alverca, e passagens por GS Loures e Real SC, Nascimento espera afirmar-se no Sporting. "Quero aproveitar ao máximo cada segundo. Sempre trabalhei para chegar a um clube desta dimensão. É um patamar muito elevado e de forte exigência. Sabia que, continuando focado, podia surgir a oportunidade. Estou pronto para a agarrar e trabalhar ao máximo", garante o possante avançado (1,90 metros) esquerdino, que se inspira em Paulinho, Lewandowski e Haaland."Gosto de segurar a bola mas também de explorar a profundidade. Acima de tudo, sendo avançado, o melhor é fazer golos e é isso que quero fazer muitas vezes aqui no Sporting", acrescenta Diogo Nascimento.