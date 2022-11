Diogo Travassos foi a novidade no treino do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting começou a preparar o jogo com o Famalicão, agendado para domingo, e a novidade foi a chamada do jovem lateral Diogo Travassos. Na sessão realizada em Alcochete, Rúben Amorim ainda não contou com Nuno Santos, Neto e Daniel Bragança que estão de fora por motivos físicos.Os leões voltam ao trabalho na Academia, na quarta-feira, às 10h00, em mais uma sessão de trabalho que será realizada à porta fechada.