Diomande após o dérbi: «Vamos regressar mais fortes»

Ousmane Diomande foi titular na partida entre Sporting e Benfica, um duelo que terminou com um empate (2-2) que deixa os leões fora das contas do apuramento para a Champions e as águias a um ponto do título, mas onde o central costa-marfinense acabou por ter motivos para sorrir.É que o defesa de 19 anos apontou em pleno Estádio José Alvalade o segundo golo da formação de Rúben Amorim contra os encarnados, conseguindo assim estrear-se a marcar pelos verdes e brancos. Um dado que foi assinalado pelo próprio Diomande, que prometeu uma resposta à altura do plantel leonino."Um pouco desapontado pelo resultado, mas contente por ter marcado o meu primeiro ao serviço deste incrível clube. Vamos regressar mais fortes", destacou o jovem central, numa publicação nas redes sociais.