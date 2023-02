Diomande cumpre 'sonho de menino' ao chegar ao Sporting: «É o maior clube português»

Outro dos reforços apresentado esta quinta-feira no reino do leão acabou por ser Ousmane Diomande, um defesa que garante ter dado o passo certo ao aceitar rumar ao Sporting. Depois de ter alinhado no Mafra por empréstimo do Midtjylland, o central de 19 anos troca o emblema dinamarquês pelos verdes e brancos, num negócio com valores fixos na ordem dos 7,5 milhões de euros, que pode alcançar os 12,5 milhões em objetivos, e mostra-se orgulhoso pelo novo desafio."Estou muito feliz por estar finalmente no Sporting. Mal posso esperar por começar para continuar a progredir e mostrar o que posso fazer dentro de campo. É um sonho de menino porque estamos a falar do Sporting, o maior clube português. É o projeto desportivo certo para mim e o melhor sítio onde poderia estar", começou por explicar o defesa costa-marfinense, em declarações à Sporting TV, deixando claro que conhece bem o futebol português: "Adoro o futebol português porque se joga muito bem. Sou um jogador que gosta de ter a bola e aqui as equipas amam jogar o jogo. Por isso, acho que estou no lugar certo. Já ouvi falar muito do Sporting e sei que é um grande. Tem um projecto desportivo de topo e estou muito feliz."O central de 19 anos, que ficará blindado com uma cláusula de 80 milhões de euros, um valor inédito entre defesas na história do clube de Alvalade, espera ainda evoluir de forma gradual, tal como deseja igualmente Rúben Amorim, que lhe reservou elogios nos últimos dias. "Vou concentrar-me nos treinos diariamente e tentar mostrar o que posso fazer dentro de campo. O mais importante é o meu desempenho, quero ter um bom desempenho para que as pessoas possam conhecer-me. Vou trabalhar diariamente para isso", sublinhou.De resto, Diomande teve oportunidade de assistir de perto à goleada (5-0) imposta sobre o Sp. Braga e já conheceu um pouco os cantos à casa, reservando palavras elogiosas para Amorm. "Os jovens falam muito bem dele e ele aposta muito neles, coloca-os a jogar e dá-lhes confiança. Eu, como jogador jovem que sou, acho que é o melhor treinador com quem poderia trabalhar. O ambiente que se vive no estádio é incrível. O sentimento que tive durante a vitória contra o Sp. Braga foi inacreditável. Por isso, estou ansioso por poder começar a jogar pelo Sporting", concluiu o central que assina com o Sporting até junho de 2027.