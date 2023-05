Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diomande é amuleto em novo teste de fogo Cimentou lugar com lesão de St. Juste e vai estrear-se em dérbis. Com ele no onze o leão nunca perdeu





Diomande foi titular frente ao Arsenal, em Londres, travou Fábio Vieira e ajudou o Sporting a vencer a eliminatória

• Foto: EPA