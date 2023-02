Diomande eleito defesa do mês em dezembro/janeiro... na Liga SABSEG

Diomande foi eleito o melhor defesa dos meses dezembro/janeiro... na Liga SABSEG. O jovem central que o Sporting contratou no mercado de inverno aos dinamarqueses do Midtjylland, por 7,5 M€ - valor pode atingir os 12,5 M€ - , foi considerado o melhor jogador na sua posição superiorizando-se a Jean Filipe (Estrela da Amadora) e Frimpong (Moreirense).O defesa recorde-se, foi uma das revelações da prova com a camisola do Mafra onde estava emprestado, e já contabiliza dois jogos com o Sporting tendo entrado como suplente utilizado nos jogos com o Rio Ave e FC Porto.