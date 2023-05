Diomande foi até ao ‘choque’

E ao 17.º jogo de leão ao peito, Diomande, central que o Sporting contratou no mercado de inverno ao Mafra (estava lá cedido pelos dinamarqueses do Midtjylland, a quem a SAD pagou 7,5 M€ fixos), estreou-se a marcar, com uma cabeçada certeira, aos 44’, seguida de um louco festejo: correu até ao meio campo e ali, num salto, chocou ombro a ombro com o suplente Fatawu, antes de mais festa.