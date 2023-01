Diomandé fora do Mafra-Oliveirense e a caminho do Sporting

Diomandé vai ser reforço do Sporting conformeavançou e já nem sequer foi utilizado pelo técnico do Mafra, Ricardo Sousa, no jogo com a Oliveirense.O Sporting acertou com o Midtjylland a transferência do central, de 19 anos, por 7,5 milhões de euros, e brevemente o jogador será apresentado como reforço do Sporting após realizar os respetivos exames médicos.