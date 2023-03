Diomande recebe prémio de melhor defesa da Liga Sabseg: «Joguei o meu melhor futebol no Mafra»

Ousmane Diomande recebeu esta quinta-feira o prémio de melhor defesa dos meses de dezembro e janeiro na Liga Sabseg , pelas exibições realizadas no referido período ainda ao serviço do Mafra.O central, que reforçou o Sporting no mais recente mercado de inverno, mostrou-se agradecido pelo galardão e não esqueceu a antiga equipa. "Estou muito feliz. Quero agradecer a todos os que me ajudaram no Mafra, pois lá joguei o meu melhor futebol", referiu o jogador, de 19 anos, que deixou ainda elogios ao nível da Liga Sabseg."Foi uma boa experiência. Todas as equipas tentam jogar futebol. O Mafra gostava muito de ter bola e eu sou um jogador que também gosta de a ter. A competição possui um nível muito bom", afirmou, mostrando ainda ambição de "trabalhar arduamente por mais".