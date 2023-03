Diomande recorda noite mágica do Sporting em Londres: «Foi algo novo para mim, só pensava 'uau'»

Diomande é um dos nomes do momento em Alvalade. Oriundo do Mafra, o central tem mostrado uma maturidade acima da média para os seus 19 anos e já contabiliza 7 jogos na equipa principal apesar de só ter chegado no final de janeiro. Numa extensa entrevista ao jornal Sporting, o defesa revela as suas primeiras impressões e reconhece que ainda tem margem para melhorar.Começando por revelar-se "muito feliz" por ter assinado pelo clube leonino, o jogador começa por destacar a forma como foi recebido. "Foi muito entusiasmante e todos me têm ajudado muito. Este é um bom grupo e já me sinto como em casa. Claro queno início foi difícil com as questões mais tácticas, porque é muito diferente daquilo que já fiz. Tive de aprender e continuo a fazê-lo, mas sinto-me muito apoiado também pela equipa técnica e sei que posso continuara melhorar", assegura o jovem que como é natural dos sete jogos disputados destaca a noite mágica em Londres quando os leões eliminaram o Arsenal na Liga Europa."Foi um jogo entusiasmante. Sabíamos que o Arsenal estava muito bem, no aquecimento ouvíamos os adeptos a cantar... Foi algo novo para mim, só pensava: ‘uau!’ Quando o jogo arranca, tento sempre começar com confiança, fazer bem os primeiros passes. Essas primeiras bolas são sempre importantes e acho que joguei com essa confiança depois. Foi um grande jogo, ganhámos no Emirates Stadium, e para mim foi como um sonho", disse.As memórias de Londres vão ficar marcadas para sempre, mas o primeiro grande impacto na carreira de Diomande foi o clássico com o FC Porto, em Alvalade. "Nunca tinha jogado num clube com um estádio tão grande e com tantos adeptos. Quando entrei contra o FC Porto, na primeira vez que joguei em casa, foi um sonho tornado realidade. Foi diferente de tudo o que já vivi. No início senti um bocadinho mais de pressão quando tinha a bola, mas depois fui-me sentindo confortável para jogar o meu futebol", acrescentou.