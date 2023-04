Diomande só deu para 45 minutos

Diomande mostrou-se em dificuldades na 1.ª parte e acabou por já não subir ao relvado no reatamento. O central está a atravessar o Ramadão e Amorim crê que a sua exibição cinzenta explica-se por aí. "É possível que seja isso. Perguntei-lhe se estava em condições e disse-me que sim, mas fiquei com essa sensação", revelou o técnico.

Lembre-se que o jogador teve de madrugar, já que fez a única refeição antes das 7h11, hora em que o sol nasceu. Com o Santa Clara e o Gil Vicente, jogos disputados após o pôr do sol, alimentou-se no balneário. Ontem, hidratou-se já no banco, logo no início da 2.ª parte.