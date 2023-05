Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diomande teve noite infeliz mas Ricardo Sousa garante: «Pela sua qualidade estará sempre mais perto de errar» Ex-treinador do CD Mafra conhece bem o temperamento do defesa-central do Sporting





• Foto: José Gageiro/Movephoto