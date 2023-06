Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Diomande tornou-se num ídolo de muitos jovens no seu bairro» Amza Gamal, amigo do central, frisa o sonho de ver o defesa de 19 anos no Sporting lembra papel de Amorim na adaptação





• Foto: Luís Manuel Neves