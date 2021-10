Direção pediu AG para dia 23 e Varandas deixa alerta: «Que os sócios saibam cuidar do Sporting»

A Direção do Sporting pediu à Mesa da Assembleia Geral a convocatória de uma AG para o próximo dia 23, na sequência do chumbo dos dois últimos Relatório e Contas e do orçamento para a presente temporada, anunciou Frederico Varandas, que voltou a deixar um apelo à maioria dos sócios leoninos.





"O Conselho Diretivo reuniu, acabámos de pedir ao presidente da MAG para convocar uma nova AG para o dia 23 de outubro, dia em que jogamos em casa, às 20h30, com o Moreirense. Queremos e entendemos que todos os sócios do Sporting percebem que há uma minoria de bloqueio, que não se interessa se o Sporting vence ou apresenta bons resultados, isto depois de reduzirmos custos no clube, dar lucro, ter um dos melhores anos do Sporting", começou por dizer o líder do clube à Sporting TV."Vimos um espetáculo degradante, em que não se respeita a opinião de um sócio que não é a mesma da deles... este não é o Sporting fundado há 115 anos e da maioria dos sócios. O Sporting não deve ser refém de uma minoria, deve ser defendido por uma direção eleita por eles, mas os sócios, que são donos do clube, não se devem, também, demitir da sua responsabilidade. Foi um ano extremamente difícil, mas deram uma resposta espectacular, com recordes de quotas e sócios pagantes. Mas um dos deveres do sócio é cuidar do Sporting, e isso é estar presente nas decisões. Queremos criar condições para que se realize uma AG onde não haja melhor motivo para vir. O jogo começará às 20h30 e a AG será depois da hora de almoço. Queremos ouvir os sócios do Sporting e analisar a adesão e o resultado dessa AG. É muito importante para esta direção. Gostaria de relembrar o que disse: o Sporting é dos sócios, que os sócios saibam cuidar do Sporting."