Directivo Ultras XXI e o Cartão do Adepto: «Ainda existe um longo percurso a percorrer»

A claque Directivo Ultras XXI celebrou esta quarta-feira a decisão de ser aprovado pelo Parlamento o projeto de Lei apresentado pela Iniciativa Liberal (IL) com vista à revogação do Cartão do Adepto e da polémica Lei 39/2009.





Num longo comunicado publicado nas redes sociais, a Associação Directivo Ultras XXI assinalou o passo importante dado hoje, sublinhando que "que ainda existe um longo percurso a percorrer até o Cartão do Adepto ser definitivamente revogado e abolido da realidade jurídica portuguesa e um caminho ainda maior até que a Lei que o criou e aprovou seja alterada e adaptada à realidade que todos conhecemos""No dia de hoje, a nossa maior vitória não foi na bancada, na rua, nem dentro da quadra, mas sim em plena Assembleia da República.

"No local onde a Associação Directivo Ultras XXI iniciou esta luta que se alastrou e multiplicou pelas ruas e estádios de Portugal.

"Uma luta que não é de alguns, mas sim de todos. Uma luta que de forma inédita uniu rivais em torno de uma causa comum.

"Uma luta que juntos adeptos, dirigentes, jogadores, treinadores e comentadores desportivos numa frente conjunta.

"Uma luta a que os grupos ultras nacionais aderiram de forma (quase) total e à qual emprestaram a sua voz e rosto.

"Uma luta que foi compreendida pela opinião pública e difundida pela comunicação social.

"Uma luta que, finalmente, voltou ao local onde nasceu, para ver ser reposta a legalidade, a democracia e a igualdade entre cidadãos.

"Estamos conscientes de que nada está ganho nem foi garantido, de que ainda existe um longo percurso a percorrer até o Cartão do Adepto ser definitivamente revogado e abolido da realidade jurídica portuguesa e um caminho ainda maior até que a Lei que o criou e aprovou seja alterada e adaptada à realidade que todos conhecemos.

"A esse propósito, exortamos os diversos grupos parlamentares a aproveitarem esta oportunidade para realizarem uma ampla reflexão sobre o teor da referida Lei e procurarem, com os seus diversos contributos, alcançar uma redação legislativa ajustada ao mundo real que todos nós, enquanto cidadãos e adeptos, vivenciamos semana após semana nos estádios e pavilhões deste País, reconhecendo finalmente aos adeptos os seus direitos -e não apenas deveres - e a sua verdadeira importância no fenómeno desportivo nacional.

"Estamos, como sempre estivemos, disponíveis para integrar esses contributos e, com os mesmos, ajudar a melhorar uma Lei que, como todas as Leis, deve ser igual para todos.

"Em qualquer lugar, de qualquer maneira, pelos direitos dos adeptos!", pode ler-se.