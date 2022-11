Directivo Ultras XXI exibe tarja antes do Sporting-V. Guimarães: «A única obrigação é a demissão»

A poucas horas do Sporting-V. Guimarães, agendado para as 20h30, o Directivo Ultras XXI deixou uma mensagem nas redes sociais, sem destinatário, mas com um sentido bastante direto. "A única obrigação é a demissão", pode ler-se, numa tarja colocada por cima da sede da claque leonina, em Alvalade.Ainda que sem apontar nomes, é pública a tensão entre o DUXXI e a direção presidida por Frederico Varandas, de tal forma que, no início da temporada, este grupo organizado de adeptos foi o único que não assinou o protocolo com a SAD, a despeito de terem existido algumas reuniões entre as partes. Por aí se explica a mudança da claque do Topo Sul de Alvalade para o Topo Norte.Recentemente, em concreto na assembleia geral da SAD realizada no final de setembro, houve novo episódio na escalada de tensão com uma acesa troca de palavras entre os responsáveis leoninos, entre os quais Varandas, e o representante do DUXXI. Na altura, e em resposta à afirmação do presidente de que o Sporting pagaria 700 mil euros por ano devido ao mau comportamento dos seus adeptos, o elemento da claque alegou que o valor em causa seria falso e acusou o líder de mentir sobre o caso da mudança de lugar da claque no estádio.