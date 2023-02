Directivo XXI desmentem que tenha havido feridos ou detidos na Dinamarca: «Comunicados vazios»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Directivo Ultras XXI (@duxxioficial)

, os Directivo Ultras XXI também desmentem que tenha havido desacatos ou feridos durante o jogo do Sporting com o Midtjylland, na Dinamarca, onde os leões garantiram a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa.O Sportingonde falava numa criança e num steward feridos, mas a claque desmente. "O jogo decorreu sem quaisquer incidentes entre sportinguistas, adeptos adversários e forças segurança, não podemos senão estranhar e repudiar as notícias e comunicados, vazios de qualquer sentido e de veracidade, que reportam falsos desacatos, detenções e, pasme-se, ferimentos em crianças", pode ler-se na publicação que os Directivo Ultras XXI deixaram nas redes sociais.A claque garante também que nenhum adepto foi detido: "As imagens divulgadas de um adepto leonino a ser alegadamente 'detido', mais não foi do que um processo normal de segurança pois o adepto em causa caiu para o relvado aquando do festejo de um golo, tendo de seguida sido encaminhado tranquilamente para a bancada, sem que se registasse qualquer incidente e, muito menos, qualquer detenção do mesmo."E a finalizar, deixa um recado: "Aguardemos pela atualização noticiosa do estado de saúde do steward e da criança 'feridos', bem como as medidas de coação ou penas aplicadas aos dois adeptos 'detidos'…""Fomos à Dinamarca passar a eliminatória, numa das mais belas trasfertas europeias dos últimos anos, quer pelo resultado da nossa equipa, quer pelo recital de apoio dado na bancada, quer pelo sportinguismo que se viveu durante todo o dia na cidade de Herning.Face à ausência de qualquer organização digna desse nome por parte de quem de direito, os diversos grupos de adeptos leoninos juntaram-se e organizaram eles próprios um meeting point e um cortejo até ao estádio que agregou todos os adeptos sportinguistas.O percurso até ao estádio ocorreu com total tranquilidade e segurança, com muitos cânticos de apoio ao nosso clube à mistura. Chegados ao estádio, os diversos grupos de ultras leoninos, com muita união e mentalidade, organizaram e protagonizaram um memorável pyroshow que não deixou ninguém indiferente e que fica registado para a posterioridade como mais um grande momento europeu de apoio ao Sporting Clube de Portugal.Enquanto em Portugal, em plenário da nossa Assembleia da República, se trocavam piropos e provocações entre as bancadas parlamentares e se discutia se o consumo de cerveja no interior dos estádios e a utilização de pirotecnia eram catalisadores da violência no desporto – ignorando que a larga maioria dos atos de violência ocorrem fora dos recintos desportivos e em jogos de camadas jovens – na Dinamarca, um país europeu cuja democracia e economia deveriam envergonhar os nossos governantes, centenas de adeptos portugueses consumiam cerveja no interior de um recinto desportivo e deflagravam pirotecnia no apoio à sua equipa, sem que se registasse qualquer incidente, ferimento ou ato violento e sem que existisse qualquer intervenção das forças de segurança dinamarquesas.Perante o testemunho disso mesmo por parte das centenas de adeptos leoninos presentes e de declarações públicas de responsáveis dinamarqueses que atestam que o jogo decorreu sem quaisquer incidentes entre sportinguistas, adeptos adversários e forças segurança, não podemos senão estranhar e repudiar as notícias e comunicados, vazios de qualquer sentido e de veracidade, que reportam falsos desacatos, detenções e, pasme-se, ferimentos em crianças!De salientar ainda que as imagens divulgadas de um adepto leonino a ser alegadamente 'detido', mais não foi do que um processo normal de segurança pois o adepto em causa caiu para o relvado aquando do festejo de um golo, tendo de seguida sido encaminhado tranquilamente para a bancada, sem que se registasse qualquer incidente e, muito menos, qualquer detenção do mesmo.Lamentamos e repudiamos estas tentativas, nada coincidentes, de, em dia de discussão de uma alteração legislativa relacionada com a violência no desporto, manchar a imagem de todos os adeptos portugueses, em especial daqueles que correm atrás do Sporting Clube de Portugal por esse Mundo fora, de forma independente.Querem nos calar, mas nunca conseguirão.Iremos sempre acompanhar o nosso clube e espalhar o enorme nome do Sporting pelo Mundo.Contra tudo e contra todos… ninguém vai mudar esta forma de amar!PS: Aguardemos pela atualização noticiosa do estado de saúde do steward e da criança 'feridos', bem como as medidas de coação ou penas aplicadas aos dois adeptos 'detidos'…"