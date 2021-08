Diretor de comunicação do Sporting: «Número de bilhetes é da exclusiva responsabilidade do Sp. Braga»

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, reagiu esta quinta-feira à polémica em torno do elevado em 33 bilhetes que o Sp. Braga disponibilizou para os adeptos leoninos, para o duelo entre as duas equipas, em Braga, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin. Recorde-se que os valores destes bilhetes estão fixados em 93 euros.





A definição do número de bilhetes e do preço para os adeptos do Sporting CP, no próximo jogo entre SC Braga e Sporting CP, é da exclusiva responsabilidade do SC Braga. Tudo o resto, é conversa. — Miguel Braga (@MrBraga8) August 12, 2021

Em mensagem publicada na sua página oficial do Twitter, o responsável pela comunicação leonina afirma que, para além do valor associado, o número de boletins disponibilizados aos adeptos do Sporting "é da exclusiva responsabilidade" do clube arsenalista."A definição do número de bilhetes e do preço para os adeptos do Sporting CP, no próximo jogo entre SC Braga e Sporting CP, é da exclusiva responsabilidade do SC Braga. Tudo o resto, é conversa", escreveu o responsável pela comunicação dos leões na sua página oficial do Twitter.