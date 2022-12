Diretor de comunicação do Sporting suspenso por 45 dias e multado em 7.140 euros

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, foi suspenso por 45 dias e multado em 7.140 euros por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", anunciou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.A confissão integral e sem reservas dos factos contribuiu para atenuar a pena aplicada ao responsável leonino, que é reincidente e com sanções transitadas em julgado. A decisão tem recurso para o pleno do CD.Em causa estão declarações proferidas no programa ‘Raio-X’ da Sporting TV, transmitido a 3 de outubro, nas quais Miguel Braga teceu considerações sobre casos de arbitragem nos jogos do Benfica com o Vizela e com o V. Guimarães."Não podemos é aceitar que o critério mude ao sabor da cor das camisolas; é o segundo jogo consecutivo, praticamente, que o Benfica tem esta ajuda miraculosa que não se percebe muito de onde chegou porque num evitou a derrota e no outro deu-lhes os argumentos para a vitória; ninguém que gosta de futebol deverá estar feliz e contente com esta falta de critério e com esta dualidade de critérios em jogos diferentes e de equipas diferentes; explicámos o penálti do Esgaio, é um penálti à portuguesa, acho que não seria marcado em variadíssimos campos", afirmou então Miguel Braga.O CD considera que estas frases do dirigente do Sporting "extravasam o direito à crítica objetiva, colocando em causa a imparcialidade dos membros de equipa de arbitragem" e configuram "ofensas à honra." "Neste contexto, atento o teor das declarações proferidas, concluímos que o arguido agiu com dolo, havendo, no caso vertente, conhecimento (momento intelectual) e vontade (momento volitivo) de realização do tipo objetivo de ilícito. O arguido bem sabia que as declarações proferidas eram proibidas e punidas pelos regulamentos desportivos, por afetarem a honra e consideração de agentes de arbitragem e por se mostrarem idóneas a prejudicar a credibilidade e o bom funcionamento das competições", argumenta o Conselho de Disciplina.Noutro âmbito, refira-se, o CD decidiu esta terça-feira arquivar um outro processo à SAD do Sporting, igualmente por declarações.