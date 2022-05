Diretor desportivo do Mainz admite venda de St. Juste: «É concebível, mas ainda não posso dizer com certezas»

O Sporting está interessado na contratação de Jeremiah St. Juste, tanto que,. E esta segunda-feira há mais um indício que pode colocá-lo na direção de Alvalade, dado que o diretor desportivo do Mainz admitiu que há recetividade para a transferência do defesa, que até à data ainda não demonstrou interessem em renovar contrato com o clube."Saída? É concebível, mas ainda não posso dizer com certezas", começou por dizer Christian Heidel, em entrevista à rádio 'SWR', não só em relação a St. Juste como também do seu parceiro de sector, Moussa Niakathé. "Sabe-se que o contrato dos dois expiram em 2023. Até ao momento ainda não houve impulsos dos jogadores para estendê-los", acrescentou, assegurando que o Mainz espera lucrar com uma transferência "antes que os jogadores saiam livres do clube no verão de 2023".O Sporting sabe que St. Juste obrigará a um esforço financeiro, pois o Mainz exige no mínimo 10 milhões de euros. O acordo está bem encaminhado (deve levar a um contrato de 5 épocas, válido até 2027), mas existem nesta altura dois grandes concorrentes: Sevilha e Monaco (onde o defesa também já esteve pessoalmente). A oferta do Sporting, segundoapurou, seduz o holandês que prefere rumar a um clube de Champions. Em Alvalade, St. Juste acredita que terá maior utilização do que no Sevilha. Um argumento de peso a favor dos leões.