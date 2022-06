Diretor desportivo do Valladolid avisa Sporting sobre Plata: «Tem cláusula de opção muito complicada»

Após o presidente do Valladolid, Ronaldo Nazário, ter prometido comprar o passe de Gonzalo Plata após a subida à La Liga, mais a frio, o diretor desportivo veio pôr alguma água na fervura. Confirmando que continua interessado no jogador, Fran Sánchez adia uma decisão para o futuro."O Plata agora está concentrado na seleção do Equador e tem uma cláusula muito complicada para o nosso clube. Vamos discutir isso nos próximos dias mas não será fácil. Vamos ver o que se irá passar nos próximos tempos", afirmou ao programa 'El Chiringuito'.O Sporting só detém metade do passe do jogador - os restantes 50% pertencem ao Independiente del Valle - e só aceita vender pelos 10 milhões de euros negociados na cláusula de opção.