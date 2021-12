Diretor desportivo do Valladolid duro mas taxativo: «Não quero prescindir do Plata»

Duro mas taxativo. Eis a postura de Fran Sánchez, diretor-desportivo do Valladolid, perante o incidente protagonizado por Gonzalo Plata, extremo emprestado pelo Sporting que na madriugada de quarta-feira sofreu um acidente, acusando uma taxa de alcolémia acima do permitido em Espanha - recorde todos os pormenores aqui.





Em conferência de imprensa, o dirigente confirma que já falou com o Sporting, informação quejá tinha avançado , apesar de garantir que quer continuar a contar com o internacional equatoriano. Não obstante, a decisão sobre a sua utilização no imediato cabe ao treinador, Pacheta, diz."Falei com o Sporting. O que aconteceu é muito grave e estou convicto de que vai aprender. É um miúdo muito novo, vem de uma cultura diferente. O clube vai sancioná-lo de forma muito dura, mas qualquer pessoa merece uma segunda oportunidade", disse aos jornalistas, concretizando: "O Plata ouviu palavras muito duras no balneário por parte da direção desportiva, do corpo técnico e dos próprios colegas. Ficou a chorar e muito arrependido. O meu ponto de vista não é prescindir do Plata, mas é o Pacheta que decidirá se joga ou não. O jogador quis dar a cara e gostava que o apoiassem."Sánchez revela ainda que teve uma conversa com Ronaldo - o Fenónome e presidente do Valladolid, emblema que está no segundo escalão do país - sobre o sucedido, explicando que o brasileiro se mostrou "preocupado" com a situação.Ainda sobre o comportamento de Plata, conclui: "Não posso estar com uma metrelhadora à porta das discotecas para ver quem entra e quem não entra. Os jogadores são maiorzinhos e o Gonzalo cometeu um erro. A decisão desportiva cabe ao treinador, se jogará ou não."