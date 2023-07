Diretor desportivo do Valladolid elogia Jovane: «É um jogador interessante»

Jovane esteve muito próximo de rumar ao Valladolid por empréstimo do Sporting, em janeiro, transferência que não se concretizou devido... a um erro informático. Apesar do infortúnio, o extremo dos leões continua na lista dos espanhóis,, de tal forma que este domingo o diretor desportivo do clube voltou a tecer-lhe elogios.Em entrevista ao AS, e quando questionado se Jovane faz parte dos planos para 2023/24, Fran Sánchez foi... sucinto. "É um jogador interessante", admitiu, realçando, contudo, que "é uma opção que, por agora, não estamos a analisar".O dirigente do Valladolid, que em 2022/23 desceu à segunda divisão espanhol, recordou, ainda, o obstáculo que no último mercado de inverno impediu a transferência do jogador de 25 anos para o país vizinho. "Decidimos contratá-lo às 21h15 (20h15 em Portugal) do último dia de mercado, entregaram-se todos os documentos, tivemos o 'OK' da Liga, mas houve um erro informático, que também aconteceu ao Barcelona, que nos impediu de publicar um documento - e quanto entrou, foi uns segundos atrasado. No final, não o deram por válido. Tentámos justificar o que aconteceu, reconheceram que tratava-se de um erro. Apresentámos uma reclamação à FIFA, que não foi considerada. Podíamos reclamar para o TAS, mas... para que nos dessem razão em maio...", sublinhou.