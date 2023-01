Diretor do Midtjylland e a abordagem do Sporting a Diomandé: «Há um forte interesse nele»

Ousmane Diomandé é o central desejado por Rúben Amorim para este mercado de inverno. O jogador figura no Mafra por empréstimo do Midtjylland, emblema que, segundo Record apurou , rejeitou 7 milhões de euros do Sporting pelo seu passe.Sobre o interesse crescente no jogador costa-marfinense de apenas 19 anos, o diretor desportivo do Midtjylland, Svend Graversen, falou publicamente e garantiu que é possível chegar a um acordo."O Diomandé agora no Mafra e não é segredo que há um grande interesse nele. Então, temos de ver se há algo que pode corresponder ao que queremos", começou por dizer em declarações ao jornal 'Tipsbladet'.O dirigente do emblema dinamarquês onde Diomandé nunca cumpriu qualquer encontro oficial mostra-se até surpreendido com a valorização dos ativos mais novos. "Pudemos ver que ele era muito talentoso. O que talvez seja surpreendente é o preço destes jogadores, especialmente os mais jovens", frisou Graversen.O meio de comunicação social daquele país adianta que o Midtjylland pretende 10 milhões de euros pelo passe de Ousmane Diomandé, que soma 17 presenças oficiais e um golo pelo Mafra. O Sporting, segundo escreveu o nosso jornal, não equaciona entrar num 'leilão' pelo jogador que também será pretendido pelos ingleses do Manchester City.