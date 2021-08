Diretor do Sporting e o jogo do FC Porto em Famalicão: «O empate não interessava a quem?»

Gilberto Borges, diretor da secção de hóquei em patins do Sporting, teceu considerações nas redes sociais a propósito do jogo de futebol que ontem colocou frente a frente o Famalicão e o FC Porto, no Minho, visando o golo da equipa da casa anulado pelo VAR por fora de jogo, que daria o empate à formação minhota na partida.





VAR Almeida salva despedimento do Director Geral por SC! Ou o mister vai retirar o que disse? Porque não deixaram as linhas o tempo necessário? O 2° golo do Fcp válido por 2 cms? E o empate não interessava a quem? Na 2a jornada e onde já estamos!!! — Gilberto Dias Borges (@GilbertoDiasBo1) August 15, 2021

O dirigente aludiu também ao episódio em quede forma ríspida, alegadamente a pedir mais reforços, logo depois do golo do Famalicão que acabaria por ser anulado."VAR Almeida salva despedimento do Director Geral por SC!", refere Gilberto Borges, referindo-se ao árbitro Nuno Almeida. "Ou o mister vai retirar o que disse? Porque não deixaram as linhas o tempo necessário? O 2° golo do FC Porto válido por 2 cms? E o empate não interessava a quem? Na 2.ª jornada e onde já estamos!!!", escreveu Gilberto Borges.