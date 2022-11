Dirigente do Rosário critica Tanlongo: «Enganou o clube que o formou e mentiu ao Tévez»

Como Pte. en Ejercicio quería informar respecto al jugador Mateo Tanlongo, que estamos llevando adelante tratativas a fin de preservar el patrimonio de la Institución y que sea beneficioso para todas las partes. Pronto informaremos novedades, sean positivas o no. Gracias. — ®?icardo ©?arloni (@CarloniRicardo) November 15, 2022

Mateo Tanlongo está já em Lisboa para reforçar o Sporting - assinará contrato por cinco temporadas -, mas a sua saída do Rosário Central, clube com o qual tem contrato até final do ano, ainda está a dar que falar. Na Argentina, um dos responsáveis pelas finanças do clube deixou duras críticas à postura do jovem e à sua família, por terem dado o dito por não dito quanto à renovação do contrato, e acusam mesmo o médio de ter enganado a instituição que o formou e também o treinador Carlos Tévez."Enganou o clube que o formou e desenvolveu. A responsabilidade é sempre do jogador: é ele quem escolhe e ele escolheu. Não tem princípios e valores. Enganou-nos e a vítima é o clube", declarou Esteban Ferreyra, um dos tesoureiros do clube de Rosário, ao portal 'Rosario 3'.Ferreyra vai mais longe e diz mesmo que Tanlongo mentiu ao treinador de forma a poder continuar a jogar. "Mentiu ao Carlos Tévez, porque dizia-lhe que estava perto de assinar. E o pai dele mentiu ao Guillermo Hanonno [secretário geral do clube], porque também assegurou que iam assinar o contrato. Há dois caminhos a seguir: um é o da verdade, os princípios e os valores; o outro é o das mentiras, que foi aquele que os Tanlongo escolheram. Eu acredito na palavra, acredito em dar uma mão, mas eles não", acusou.Entretanto, através as redes sociais, o presidente em exercício do clube de Rosário referiu a propósito da situação de Tanlongo que neste momento decorrem "conversas a fim de preservar o patrimónia da instituição e que sejam benéficas para todas as partes". "Em breve informaremos de mais novidades, sejam positivas ou negativas", escreveu Ricardo Carloni.