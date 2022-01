Divulgadas novas imagens de Nuno Santos em Vizela

Nuno Santos entrou em choque com adeptos do Vizela e gerou-se enorme confusão Nuno Santos entrou em choque com adeptos do Vizela e gerou-se enorme confusão

A CMTV divulgou imagens ampliadas da transmissão da Sport TV relativas ao Vizela-Sporting, mais concretamente do momento em que Nuno Santos terá, alegadamente, agarrado nos genitais na direção do público - algo que foi descrito no relatório do delegado e que motivou a suspensão de um jogo aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF ao extremo leonino.As imagens em cima ocorreram aos 90'+5, ou seja, já depois da confusão que se gerou aos 88', quando o extremo reagiu às provocações vindas da bancada e espoletou uma enorme confusão no relvado.Esta sexta-feira, ainda antes da divulgação destas imagens, Rúben Amorim disse que viu as imagens disponíveis e que nelas não reparou em qualquer gesto obsceno, embora ressalvando que estaria disponível para ser confrontado com novas imagens, se elas existissem. Ao mesmo tempo, disse que falou com o jogador e que este lhe garantiu que "nada fez"."Estive a observar as imagens para saber todos os lados da história e vi que o Nuno Santos lançou água, mas no relatório vem um gesto obsceno. Não vi imagens desse gesto obsceno... Caso as mostrem, estarei aqui na próxima semana para ser confrontado. (...) Perguntei-lhe e ele disse-me que nada fez", disse o treinador na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.