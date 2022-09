Djibril Sow: «O Sporting não nos vai conceder muitas oportunidades»

Djibril Sow não poupou elogios ao Sporting. "É uma equipa com qualidade de jogo ao nível do Leipzig e impressionou-me mais a mentalidade para recuperar o mais rápido possível. O Sporting não nos vai conceder muitas oportunidades, é certo que não teremos tantas como no jogo do último sábado", afirmou o médio na conferência de antevisão.Sow assumiu alguma ansiedade para esta partida: "É a nossa estreia e vai haver algum nervosismo pois será o primeiro jogo na Champions para a maior parte dos nossos jogadores. Contudo, acredito que vamos fazer um bom jogo".