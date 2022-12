Do Big Mac no casamento de Matheus Reis aos cuidados de Arthur nos 'meinhos'

Artur e Matheus Reis foram os convidados do 'ADN de Leão' e, durante mais de 90 minutos, abordaram vários temas desde as respetivas estreias na Champions, a outros assuntos mais pessoais como o casamento. "O meu terminou com o palhaço da Mcdonald's entregando big mac para toda a gente", afirmou Matheus Reis dando assim alguns conselhos a Arthur que está prestes a mudar de equipa, pelo menos no registo civil.Os dois jogadores também abordaram os últimos dias de trabalho e garantiram que a intensidade dos trabalhos não baixou, antes pelo contrário. "Às vezes até preferimos nem ter folga pois a volta é triste. Depois da folga o mister faz-nos correr mais que num jogo, vemos depois isso no GPS", revelou Matheus Reis que viu as suas palavras corroboradas pelo companheiro de equipa.Os dois jogadores falaram igualmente sobre as experiências que tiveram no Sporting e o golo marcado por Arthur ao Tottenham (2-0), em Alvalade, esteve em especial destaque. "Que estreia...eu não esperava jogar mas sentia-me preparado e quando ainda estávamos a comemorar o golo do Paulinho o mister disse para eu entrar. Eu entrei e depois na primeira bola…", recordou o extremo que ainda assinalou todas as reações a esse momento: "O Porro até me disse que ia começar a xingar-me pois a ordem era controlar o jogo e eu fui para cima. Foi instinto, peguei na bola e queria fazer uma coisa diferente. Depois tentei ver os comentários de todo o Mundo, e ainda vou rever muitas vezes esse lance".Matheus Reis teve uma estreia mais desagradável, mas reconheceu que o momento também vai ficar para sempre marcado na sua memória pelo momento em que ouviu o hino da Champions. "Entrei ao intervalo do jogo com o Ajax na época passada (1-5), por isso a minha estreia não foi tão feliz. O ambiente dos jogos não tem comparação, e é por isso que todos os jogadores têm o sonho de disputar a competição", afirmou.Os dois jogadores também recordaram o momento em que souberam que iriam prosseguir as respetivas carreiras no Sporting, e ambos garantiram que o projeto que lhe é apresentado pelos clubes é cada vez mais importante. "Eu quero é ganhar títulos, e tudo depende da confiança que o jogador tem nele mesmo. Muitos diziam que eu não ia jogar pois o Sporting tinha dois defesas esquerdos, mas é preciso acreditar no projeto e no nosso trabalho. Eu já jogava em Portugal e disse que ia para o Sporting de olhos fechados", garantiu Matheus Reis. Arthur também partilhou uma opinião muito semelhante destacando a "ambição" pessoal de cada um. "Varia de jogador para jogador, eu prefiro um clube que me permita disputar títulos pois o dinheiro não é o mais importante", acrescenta o atacante que, quando chegou, foi logo avisado que a derrota nos meiinhos nos treinos do Sporting têm um preço elevado: "Quando cheguei o Esteves disse-me logo quanto é que custava cada jantar de grupo e decidi logo que ia dar a minha vida ali (rindo)".Em tempo de Mundial, os dois jogadores admitiram que continuam a perseguir o "sonho" de vestir a camisola canarinha, e recordaram os tempos de futebol de rua. "Basta fazer um campinho para começar a jogar mas depois é preciso fazer muitos sacrifícios e nem todos os jovens estão dispostos a isso. Eu tinha 10 anos e todos os dias precisava de sair da minha terra que era a Uberlândia, com a minha mãe, para ir jogar a São Paulo", recorda Arthur que começou a destacar-se no Santos. Já Matheus Reis é da escola do São Paulo, e lembra que se transformou num lateral-esquerdo por mero acaso. "Na formação era médio-ofensivo, usava a camisola 10, mas no último ano não tínhamos lateral-esquerdo e o treinador colocou-me nessa posição. Disputámos a Copa São Paulo e eu estive bem...acabei por subir ao plantel principal como lateral-esquerdo e aí que jogo desde então", revelou.Em casa o futebol só entra em momentos especiais, quando são disputados os jogos "mais importantes", mas Matheus Reis admitiu que agora tenta acompanhar os jogos dos próximos adversários para começar acelerar a preparação. Já os combates MMA e os jogos da NBA são seguidos com especial interesse.