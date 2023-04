Do desalento aos assobios

Após uma boa sequência de resultados em casa, nas partidas a contar para o campeonato, o Sporting voltou a escorregar em Alvalade, desta feita diante de um Arouca que meteu literalmente o leão com os nervos à flor da pele.





Tal ficou evidente após o apito final, com o desalento e frustração patente na cara dos jogadores dos verdes e brancos a coincidir com o estado de espírito vivido pelo público nas bancadas. Ora, a equipa leonina agradeceu o apoio dos fãs no centro do terreno, sem esconder a desilusão pelo empate, ao passo que o plantel arouquense e a equipa de arbitragem foi brindada com assobios na saída do relvado .