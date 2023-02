Do "estilo desajeitado" à "nova jóia" do Sporting: espanhóis rendidos a Chermiti

O jornal 'Marca' dá, esta segunda-feira, destaque ao percurso de Chermiti no Sporting e à renovação do avançado até 2027 , frisando, entre outros aspetos, que o jovem é a "nova jóia" de Alvalade."O seu porte físico, a altura - mede 1,93 metros - e o seu estilo um pouco desajeitado faz lembrar ligeiramente Éder, antigo avançado do Sp. Braga que marcou o golo contra a França, que deu a Portugal o título do Euro'2016", começa por referir a publicação em questão.Para além dos atributos físicos, o jornal espanhol sublinha ainda as parecenças do avançado com Rafael Leão que, há pouco mais de uma semana, elogiou Chermiti: "O meu irmão gémeo", escreveu, à data, nas redes sociais.A 'Marca' refere também o contexto em que Chermiti fez a sua estreia pelo Sporting: aos 78 minutos do dérbi no Estádio da Luz, frente ao Benfica, Rúben Amorim lançou o 'menino' de 18 anos, algo que chamou desde logo a atenção."O avançado estreou-se pelo Sporting a 15 de janeiro, com apenas 18 anos e sete meses, num dérbi frente ao Benfica (2-2). Um feito que fica para a história. O camisola '79' também já sabe o que é marcar pelo Sporting. Na vitória sobre o Rio Ave (1-0), tornou-se no segundo jogador mais jovem a marcar fora de casa pelos leões", acrescentam os espanhóis, que lembram os elogios de Luís Figo ao produto da formação dos verde e brancos, quando este referiu que Chermiti tinha tudo para "dar muitas alegrias" ao clube.Chermiti, recorde-se, fica com contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.