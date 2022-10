Do 'sonho ao pesadelo em dez minutos' à 'exibição catastrófica': imprensa francesa arrasa Adán

Antonio Adán viveu 23 minutos para esquecer na goleada (4-1) sofrida pelo Sporting em Marselha e a imprensa francesa não poupou o guarda-redes dos leões."Um desastre absoluto. É preciso andar muito para trás nos arquivos das taças europeias para encontrar vestígios de uma exibição tão catastrófica de um guarda-redes, que levou a noite da sua equipa do sonho ao pesadelo em apenas dez minutos. Durante um quarto de hora, o Sporting parecia ter controlado o assunto e conseguiu confirmar a sua entrada perfeita na Liga dos Campeões. (...) Até que Adán entrou em cena", pode ler-se no jornal 'L'Équipe'.Também a rádio 'RMC Sport' fala em exibição catastrófica: "Depois de um bom arranque do Sporting após 51 segundos, num Velódrome sem adeptos, receava-se uma noite de pesadelo para o Marselha na Liga dos Campeões. Acontece que o guarda-redes adversário, Antonio Adán, afundou os visitantes com uma exibição catastrófica que terminou aos 23 minutos.""Catastrófico" é também o adjetivo usado pelo 'Le Parisien'. "Jogo catastrófico para Adán, o guarda-redes dos portugueses, culpado dos dois primeiros golos e depois expulso por uma falta grosseira", escreveu o jornal gaulês.Já o 'Le Monde' também não deixou passar a exibição do guardião espanhol. "O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, distinguiu-se... em detrimento da sua equipa. Primeiro, chutou contra Alexis Sanchez. Depois, Amine Harit aproveitou o facto de ter ficado à espera para dar vantagem ao Marselha. Poucos minutos depois, frente a Nuno Tavares, o guarda-redes intercetou com a mão... fora da área. O árbitro não hesitou em mostrar o cartão vermelho", pode ler-se no jornal francês.